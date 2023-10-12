اشتية: أي اجتياح بري لغزة سيكون له نتائج كارثية

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن "الأولوية بالنسبة لنا الآن، هي وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة"، مبيناً أن "أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا في غزة، ومطلوب من العالم الآن لجم العدوان".وقال اشتية، خلال كلمة له، اليوم الخميس: "إن مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي".وأضاف: "أطلب من الأمم المتحدة العمل الفوري على وقف العدوان، وأطلب من الصليب الأحمر والهيئات الدولية إعادة توصيل التيار الكهربائي والمياه إلى قطاع غزة".وشدد اشتية على أن "إن إغلاق كل المنافذ إلى القطاع ومنع المساعدات هو قتل جماعي لأهلنا في غزة"، مطالباً الصحافة الدولية التوقف عن ترويج الأكاذيب والادعاءات بحق الأهالي في القطاع.وتابع: " من جانبنا نعمل مع الإخوة في مصر على فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، ونعمل مع المجتمع الدولي لوضع حد فوري للجرائم التي يرتكبها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية".وختم بالقول "شعبنا الفلسطيني يريد الحرية والعيش بسلام، وحماية مقدساته وأرضه في دولته المستقلة ولا بد من خلق أفق سياسي ينهي هذا الاحتلال المجرم لأرضنا وشعبنا".