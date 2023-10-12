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مباشر | تغطية صحفية: آخر التطورات في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

مسؤول مصري يكشف وضع معبر رفح البري

مسؤول مصري يكشف وضع معبر رفح البري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول مصري، اليوم الخميس، الوضع داخل معبر رفح البري، بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وقال عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب في مصر العميد خالد عكاشة، في تصريح لقناة (سكاي نيوز) عربية، إن معبر رفح مفتوح بالفعل من الجانب المصري ولم يُغلق، لكن عمليا هو لا يعمل، أي لا يتم إدخال مساعدات منه في الوقت الحالي".

وشرح عكاشة،  أنه "لكي يعمل المعبر بالفعل لا بد من تواجد الموظفين واللوجستيات من الجانبين المصري والفلسطيني، لكنه حاليا مدمر من الجانب الفلسطيني بفعل القصف الإسرائيلي له".

ونوه إلى أنه "في الوقت ذاته فإن الموظفين الفلسطينيين تركوا المعبر وفروا، نتيجة القصف الإسرائيلي له، ومن ثم فالنتيجة توقف عمل المعبر".

وأشار عكاشة إلى أن "هناك ضغوطا على إسرائيل من أجل عدم قصف المعبر من الجانب الفلسطيني، لإمكانية استعادة العمل به وإدخال المساعدات، لكن وفق المعلومات المتاحة لدينا لم تصل استجابة رسمية من إسرائيل حتى الآن".

وكانت طائرات الاحتلال قصفت يوم الإثنين والثلاثاء، الماضيين، الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن الحرب في القطاع.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فإن الضربات دمرت مدخل المعبر.

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