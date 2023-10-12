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شؤون فلسطينية

بالصور: الاحتلال يدمر أكثر من 8 أبراج في منطقة المخابرات شمال غرب غزة

بالصور: الاحتلال يدمر أكثر من 8 أبراج في منطقة المخابرات شمال غرب غزة
جانب من الدمار
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أكثر من 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية في منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال الحربية على الأقل 8 أبراج سكنية تضم 352 شقة، اضافة الى اكثر من 40 منزلا وبناية سكنية، بقصف عنيف وأطنان من المتفجرات والصواريخ التي ضربت المنطقة.

ونزحت مئات الأسر من منطقة المخابرات السكنية عن بيوتها بحثا عن مأوى مفقود في غزة، التي باتت الحياة فيها شبه معدومة، مع انعدام مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية.

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