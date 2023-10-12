مباشر | تغطية صحفية: آخر التطورات في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

بلدية غزة: عجز المياه وصل لـ 90% وسنعاني في الفترة الحالية والقادمة

بلدية غزة: عجز المياه وصل لـ 90% وسنعاني في الفترة الحالية والقادمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية غزة إنها تعاني من نقص حاد في كميات المياه بعد أن وصلت نسبة النقص إلى نحو 90% بسبب وقف الاحتلال الإسرائيلي إمدادات المياه و الكهرباء عن قطاع غزة وتوقف عمل محطة تحلية مياه البحر في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وتدمير المباني والمنشآت السكنية وتضرر البنية التحتية بشكل كبير وخاصة آبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

وتوقعت البلدية في بيان لها، اليوم الخميس، أن يعاني سكان قطاع غزة من نقص المياه معاناة شديدة في الفترة الحالية والفترة القادمة.

وأضافت "نعمل حالياً على توفير ما يمكن من المياه للتخفيف من الأزمة، في وقت أصبحت فيه الكارثة الإنسانية واقعًا حقيقيًا".

أخبار ذات صلة

بلدية غزة: عجز المياه وصل لـ 90% وسنعاني في الفترة الحالية والقادمة

بلدية غزة: عجز المياه وصل لـ 90% وسنعاني في الفترة الحالية والقادمة

الخارجية المصرية: معبر رفح لم يُغلق لكن القصف الإسرائيلي يحول دون عمله

الخارجية المصرية: معبر رفح لم يُغلق لكن القصف الإسرائيلي يحول دون عمله

غزة: توقف مؤسسات إعلامية عن العمل بعد نفاد وقود تشغيل الكهرباء وانقطاع الإنترنت

غزة: توقف مؤسسات إعلامية عن العمل بعد نفاد وقود تشغيل الكهرباء وانقطاع الإنترنت

الصحة بغزة: بدأنا بالانهيار الفعلي وعدد المصابين أكبر من قدراتنا

الصحة بغزة: بدأنا بالانهيار الفعلي وعدد المصابين أكبر من قدراتنا

صور.. طفل رضيع يصل مستشفى الشفاء عقب إنقاذه من تحت أنقاض منزل عائلته

صور.. طفل رضيع يصل مستشفى الشفاء عقب إنقاذه من تحت أنقاض منزل عائلته

هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ أمس

هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ أمس

استشهاد أب ونجله برصاص مستوطنين جنوب نابلس

استشهاد أب ونجله برصاص مستوطنين جنوب نابلس

حماس تكشف حقيقة استهداف قوات النخبة في كتائب القسام

حماس تكشف حقيقة استهداف قوات النخبة في كتائب القسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ أمس

هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ أمس

حماس تكشف حقيقة استهداف قوات النخبة في كتائب القسام

حماس تكشف حقيقة استهداف قوات النخبة في كتائب القسام

حماس: تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة لأطفال يؤكد &quot;زيف وكذب الرواية الصهيونية&quot;

حماس: تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة لأطفال يؤكد "زيف وكذب الرواية الصهيونية"

الداخلية بغزة تُصدر تنويهاً &quot;مهماً&quot; بخصوص أرقام الطوارئ في ظل العدوان

الداخلية بغزة تُصدر تنويهاً "مهماً" بخصوص أرقام الطوارئ في ظل العدوان

صحفي إسرائيلي: لقد تمكنت حماس من تخدير الاستخبارات لفترة طويلة

صحفي إسرائيلي: لقد تمكنت حماس من تخدير الاستخبارات لفترة طويلة

الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة

الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة

الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة

شاهد: القسام تُطلق سراح امرأة إسرائيلية وطفليْها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات

شاهد: القسام تُطلق سراح امرأة إسرائيلية وطفليْها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح

فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح

جيش الاحتلال: لا شبهات حول حدث أمني في الشمال

جيش الاحتلال: لا شبهات حول حدث أمني في الشمال

في خطاب العرش.. العاهل الأردني يتحدث عن التصعيد الحالي في المنطقة

في خطاب العرش.. العاهل الأردني يتحدث عن التصعيد الحالي في المنطقة

حزب الله يستهدف قوات الاحتلال بصواريخ موجهة في موقع &quot;جبانة الضهيرة&quot;

حزب الله يستهدف قوات الاحتلال بصواريخ موجهة في موقع "جبانة الضهيرة"