بلدية غزة: عجز المياه وصل لـ 90% وسنعاني في الفترة الحالية والقادمة

رام الله - دنيا الوطنقالت بلدية غزة إنها تعاني من نقص حاد في كميات المياه بعد أن وصلت نسبة النقص إلى نحو 90% بسبب وقف الاحتلال الإسرائيلي إمدادات المياه و الكهرباء عن قطاع غزة وتوقف عمل محطة تحلية مياه البحر في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وتدمير المباني والمنشآت السكنية وتضرر البنية التحتية بشكل كبير وخاصة آبار المياه ومحطات الصرف الصحي.وتوقعت البلدية في بيان لها، اليوم الخميس، أن يعاني سكان قطاع غزة من نقص المياه معاناة شديدة في الفترة الحالية والفترة القادمة.وأضافت "نعمل حالياً على توفير ما يمكن من المياه للتخفيف من الأزمة، في وقت أصبحت فيه الكارثة الإنسانية واقعًا حقيقيًا".