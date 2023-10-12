بلينكن: وصلت إلى إسرائيل ليس كوزير خارجية أميركي فقط بل كيهودي





وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن "تقبل قتل الأطفال والمدنيين في إسرائيل من قبل حماس".



وأيد بلينكن تشبيه نتنياهو لحركة حماس بتنظيم الدولة الإلامة قائلا: "ما قامت به حماس هو نفس أفعال داعش"، وفق زعمه، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل وتقديم المساعدات التي تحتاجها.



وختم بقوله: "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه"، على حد تعبيره، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه وصلت إلى إسرائيل ليس كوزير خارجية أميركي فقط، بل "كيهودي فر أجداده من القتل"، وفق تعبيره.