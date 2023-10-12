السيسي: نُواصل الجهود للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة في القطاع





وقال السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن مصر تواصل جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.



وتناول الاتصال التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق السيسي وسوناك على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأكد الرئيس المصري ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، من أجل "الحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".