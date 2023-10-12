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شؤون فلسطينية

الخارجية المصرية: معبر رفح لم يُغلق لكن القصف الإسرائيلي يحول دون عمله

الخارجية المصرية: معبر رفح لم يُغلق لكن القصف الإسرائيلي يحول دون عمله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن معبر رفح البري مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، خلافا لما يتم تداوله من "معلومات غير دقيقة"، ولكن استهدافه يحول دون انتطام عمله".

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، بأن "تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي".

وطالبت مصر إسرائيل بـ "تجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر، كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الفلسطينيين في القطاع"

وأوضح البيان، أن "مصر دعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".

وأكد على أن "المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن".

يشار إلى أن معبر رفح البري تعرض يوم الاثنين الماضي، لقصف إسرائيلي من الجانب الفلسطيني، ضمن خطة إسرائيل لقطع الإمدادات والمساعدات عن قطاع غزة، مما عطل حركة السير به.

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