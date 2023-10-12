غزة: توقف مؤسسات إعلامية عن العمل بعد نفاد وقود تشغيل الكهرباء وانقطاع الإنترنت





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن توقف هذه المؤسسات عن العمل، يؤثر مع مرور الوقت على توقف غالبيتها بما فيها الفضائيات العربية والدولية المهدد بنفس المصير.





وتقول النقابة إن ذلك يأتي وسط تحذيرات من أن ذلك سيسمح للاحتلال بارتكاب مجازر دون أن يكشف عنها.

رام الله - دنيا الوطنأكدت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، بأن مؤسسات إعلامية بغزة توقفت عن العمل بعد نفاد الوقود لتشغيل الكهرباء فيها وانقطاع الانترنت بشكل شبه كامل عن القطاع.