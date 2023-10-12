مباشر | تغطية صحفية: 950 شهيداً و5000 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: بدأنا بالانهيار الفعلي وعدد المصابين أكبر من قدراتنا

الصحة بغزة: بدأنا بالانهيار الفعلي وعدد المصابين أكبر من قدراتنا
من مكان مستشفى الشفاء بغزة ووصول رضيع تم إنقاذه من تحت ركام منزل عائلته المدمر
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، د.أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن "المنظومة الصحية بدأت بالانهيار الفعلي".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "أسرة العناية المركزة (حتى بعد توسعتها) امتلأت تماماً والجرحى الذين يحتاجون لأسرة العناية لا مكان لهم"، مشيراً إلى أن "عدد المصابين أكبر من قدرات غرف العمليات".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، استشهاد 1203 مواطنين، فيما أصيب 5763 آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي يستمر لليوم السادس على التوالي.

في سياق متصل، تُواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، حيث شهدت الـ 24 ساعة الماضية، تكثيف الطائرات الحربية من غاراتها التي تشتد قوة.

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