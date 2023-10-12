الصحة بغزة: بدأنا بالانهيار الفعلي وعدد المصابين أكبر من قدراتنا

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، استشهاد 1203 مواطنين، فيما أصيب 5763 آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي يستمر لليوم السادس على التوالي.



