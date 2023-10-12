صور.. طفل رضيع يصل مستشفى الشفاء عقب إنقاذه من تحت أنقاض منزل عائلته

وأضاف القدرة بأن "أسرة العناية المركزة (حتى بعد توسعتها) امتلأت تماماً والجرحى الذين يحتاجون لاسرة العناية لا مكان لهم".















رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، بوصول طفل رضيع لمجمع الشفاء الطبي عقب إنقاذه من تحت بيت عائلته المدمر والذي استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة فجر اليوم الخميس.بدوره قال المسؤول في الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الطفل يمثل حالة الشعب الفلسطيني والذي يتعرض للقصف العشوائي والتشتيت للأسر حيث مربعات سكنية بأكملها تمسح في مدينة غزة بشكل إجرامي وممنهج والقصف يستهدف الجميع بما في ذلك البيوت والمرافق الصحية وطواقم الإسعاف".يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الصحة د.اشرف القدرة، إن "المنظومة الصحية بدأت بالانهيار الفعلي".