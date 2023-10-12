استشهاد أب ونجله برصاص مستوطنين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناستشهد أب ونجله، اليوم الخميس، متأثرين باصابتهما الخطيرة برصاص مستعمرين أثناء تشييع شهداء قصرة جنوب نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وطبية قولها، أن عشرات المستعمرين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا مركبات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن ابراهيم وادي (63 عاما)، ونجله أحمد (26 عاما)، متأثرين باصابتهما الخطيرة.وأضافت المصادر ذاتها، أن مركبات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة سلفيت إلى بلدة قصرة، تمهيدا لتشييعهم، إلا أن المستعمرين بحماية جنود الاحتلال اعترضوا الموكب، وأطلقوا الرصاص صوب المشيعين، وسط مواجهات في المنطقة.