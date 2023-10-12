حماس تكشف حقيقة استهداف قوات النخبة في كتائب القسام





وتابعت: بأن "ما يتم استهدافه هو المربعات والأحياء السكنية، ومسحها وتسويتها بالأرض، واستهداف مؤسسات مدنية ومساجد ومنازل وبنايات سكنية، يتم هدمها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء ودون سابق إنذار".



وشددت الحركة على أن مقاومة شعبنا، وكتائب القسام، تقوم بواجبها في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتقود المعركة بكل اقتدار، وستبقى صاحبة اليد العليا في هذه المعركة، وإن كل هذه المجازر وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال المجرم، لن تفلح في النيل من عزيمة شعبنا وشوكة مقاومتنا المستمرة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إنه "لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في كتائب القسام، ومقاومتنا الباسلة تواصل تصديها لحرب الإبادة الصهيونية باقتدار".وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه "أمام المشهد البطولي الذي ترسمه المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، وتصدّيها الأسطوري لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي على شعبنا في قطاع غزة، فإننا نوكّد أن مزاعم جيش الاحتلال عن استهداف قوات النخبة لكتائب القسام في كل أنحاء القطاع؛ لا أساس لها من الصحة".