حماس: تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة لأطفال يؤكد "زيف وكذب الرواية الصهيونية"

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسائل الإعلام الغربية، إلى "التحقّق مما يصلها من الاحتلال الفاشي ومصادره، من معلومات ومواد مغلوطة ومزيّفة".





تأتي هذه الدعوة "في ظل ما يتردد من معلومات مزيّفة يتم تداولها في وسائل الإعلام الغربية على أنها حقائق".



وأضافت على لسان عضو مكتبها السياسي، عزت الرشق في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "كما تابعنا ما وَرَد على صحيفتي واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، من تراجع عن رواية قتل المقاومة للأطفال واعتدائها على النساء، فإن العالم سيكتشف زيف الرواية الصهيونية وأكاذيبها، عن فظائع مزعومة ارتكبتها المقاومة".



وتابعت حماس: بأن "تلك المزاعم لم يثبُت أي رواية منها، ولم يتم تقديم أي دليل ملموس يدعم هذه المزاعم"، مشيرة إلى أن كل "الدلائل تؤكّد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، قوانين الحرب، والقانون الإنساني، وحرصها على تجنّب استهداف المدنيين والأطفال والنساء".

رام الله - دنيا الوطن