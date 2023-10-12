جيش الاحتلال: سنُصفي الحساب مع كل من شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم على الغلاف





رام الله - دنيا الوطنهدد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عناصر المقاومة التي شاركت في "تخطيط وتنفيذ" عملية الهجوم على غلاف غزة السبت الماضي.وأوضح في تصريحات له: "سنصفي الحساب مع كل من شارك في تخطيط وتنفيذ العمليات في غلاف غزة"، مضيفاً: "نبحث عن مقاطع الفيديو المروعة، ونحدد منها هوية الشخص الذي شارك في الأحداث ونطارده".وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: بأن المشاركين في الهجوم، "لن يتمتعوا بالحصانة في أي مكان في غزة"، وفق زعمه.