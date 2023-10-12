جيش الاحتلال: سنُصفي الحساب مع كل من شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم على الغلاف
هدد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عناصر المقاومة التي شاركت في "تخطيط وتنفيذ" عملية الهجوم على غلاف غزة السبت الماضي.
وأوضح في تصريحات له: "سنصفي الحساب مع كل من شارك في تخطيط وتنفيذ العمليات في غلاف غزة"، مضيفاً: "نبحث عن مقاطع الفيديو المروعة، ونحدد منها هوية الشخص الذي شارك في الأحداث ونطارده".
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: بأن المشاركين في الهجوم، "لن يتمتعوا بالحصانة في أي مكان في غزة"، وفق زعمه.
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