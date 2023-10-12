أكثر من 1200 شهيد وقصف جوي مكثف جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، استشهاد 1203 مواطنين، فيما أصيب 5763 آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يستمر لليوم الخامس على التوالي.في سياق متصل، تُواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث شهدت الـ 24 ساعة الماضية، تكثيف الطائرات الحربية من غاراتها التي تشتد قوة.وارتفع عدد شهداء عائلة بارود إثر القصف الإسرائيلي على رفح، إلى 10 شهداء، ومازال البحث جاري عن آخرين.كما استشهدت مواطنتان، فيما أصيب آخر، في استهداف منزل يعود لعائلة أبو دية في منطقة الزوايدة وسط القطاع.