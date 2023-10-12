وزير إسرائيلي: لن يتم مد كهرباء أو مياه أو وقود لغزة إلا بهذه الحالة





جاءت تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، في إجابة عن سؤال حول المساعدات الإنسانية لغزة، وقال: "لن يتم تشغيل أي خط كهرباء أو فتح صنبور مياه أو دخول أي شاحنة وقود حتى عودة المختطفين الإسرائيليين إلى منازلهم".





وأضاف: خطوة إنسانية مقابل خطوة إنسانية، ولن نتلقى من أحد مواعظ، وفق زعمه.





ونشرت قناة (الجزيرة)، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سراح امرأة إسرائيلية وطفليْها، بعد التحفظ عليهم، خلال الاشتباكات، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

رام الله - دنيا الوطناشترط الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بعودة الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم، لكي يتم مد المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.