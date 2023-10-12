الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة





وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بإرسال مساعدات وإنسانية إلى قطاع غزة، جهزت الهيئة طائرة المساعدات وبجهود وتنسيق مكثف من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لوصول هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية ومن خلال معبر رفح سيتم إيصال هذه المساعدات إلى الأجهزة الرسمية هناك، وفق ما نقلت قناة (المملكة).



وأضاف أن هذه المساعدات تحتوي على مواد طبية وعلاجات ومضادات حيوية تستلزم المصابين والجرحى في مثل هذه الظروف.



وكان الملك عبدالله الثاني، وجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وبتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.







يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع دخول أي شاحنات محملة بالمساعدات إلى القطاع، فيما قصفت معبر رفح البري الذي أغلق يوم الاثنين الماضي.

رام الله - دنيا الوطنسيّرت الهيئة الخيرية الهاشمية في الأردن، اليوم الخميس، طائرة محملة بالمساعدات والأدوية لدعم صمود قطاع غزة المحاصر، تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني، عبدالله الثاني.