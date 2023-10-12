الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة

قالت وزارة الصحة، بغزة، فجر اليوم الخميس، إن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة، مشيرة إلى أن "الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد".





وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "المستشفيات في حال اشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الارض".





وحملت "الصحة" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب انهاكه للمنظومة الصحية واضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة





وشددت على أن "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للامدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".

رام الله - دنيا الوطن