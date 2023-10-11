شاهد: القسام تُطلق سراح امرأة إسرائيلية وطفليْها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (الجزيرة)، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سراح امرأة إسرائيلية وطفليْها، بعد التحفظ عليهم، خلال الاشتباكات، ضمن معركة "طوفان الأقصى".وتخوض المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، اشتباكات مسلحة، وعمليات قتل وأسر لجنود إسرائيليين، منذ صباح السبت الماضي، ضمن المعركة التي أطلقتها منذ صباح السبت الماضي، رداً اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى، والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والضفة، وعلى الأسرى في السجون.