حماس: استهداف الأطفال والنساء والمدنيين جريمة حرب تتعامى عنها الإدارة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، إن تعمد الاحتلال ارتكاب مجازر ضد الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة، محاولة بائسة لترميم صورة جيشه التي تمزقت مع انطلاق معركة "طوفان الأقصى".وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن "استهداف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان تتعامى عنها الإدارة الأمريكية التي لا ترى إلا بعين الكيان الصهيوني".ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، وارتكاب عشرات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها، وتدمير أحياء سكنية بالكامل، ومقرات حكومية، وبنى تحتية، وأبراج.