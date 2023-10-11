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فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح

فيديو.. حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين بصاروخ موجه بمنطقة تلة الجرداح
لحظة استهداف حزب الله لعدد من الجنود الإسرائيليين بصاروخ موجه
رام الله - دنيا الوطن
نشر (حزب الله) اللبناني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر استهداف عناصره مجموعة من الجنود الإسرائيليين في نقطة تمركز بمنطقة تلة الجرداح جنوب لبنان، مقابل بلدة الضهيرة اللبنانية الحدودية.

ووفق المقطع فإن الجنود الذين تم استهدافهم يتبعون كتيبة زرعيت ضمن سرية ريشة المنضوية، تحت اللواء الغربي 300 لجيش الاحتلال.

وظهر عناصر (حزب الله) وهم يترصدون جنديين إسرائيليين كانا يسيران خلف جدار خرساني، وعندما توقفا تم إطلاق قذيفة محمولة باتجاههما فأصابتهما إصابة مباشرة.

وبعد إصابة الجنديين ظهر جنديان آخران وهما يحاولان الاختباء خلف الجدار الخرساني، في حين كانت دوائر حمراء ترصدهما للتصويب عليهما.

وصباح اليوم، وقعت الاشتباكات بين عناصر (حزب الله) وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة، في ظل مشاركة مروحيات عسكرية إسرائيلية في القصف.

وانطلقت صافرات الإنذار في مقار قوات الطوارئ الدولية، بالبلدات التي يستهدفها القصف الإسرائيلي.

وأعلن (حزب الله) مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، قائلاً إن الهجوم يأتي رداً على هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصره، الاثنين.


 



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