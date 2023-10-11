"الشخصيات المستقلة" تطالب الرئيس عباس بإقالة اشتية

رام الله - دنيا الوطنطالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس التجمع، الرئيس محمود عباس، باقالة فورية لرئيس الوزراء محمد اشتية، بسبب ما وصفه "عدم قيامه بدوره الجدي منذ بداية الحرب علي غزة".كما قال التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المطالبة تأتي في ظل أدائه الضعيف في كل محافظات الضفة الغربية وعدم القيام بدورة اتجاه الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس والشتات.بدوره قال المهندس مراد الريس مساعد رئيس التجمع في قطاع غزة إن "رئيس الوزراء لم يبذل أدنى الجهد لإرسال الوزراء من معبر رفح كما كان يفعل رئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمدلله والكل يذكر وصول الوزراء ووزير الصحة تحت القصف".وأكد الريس أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة جاهز لبذل الجهود المطلوبة للتنسيقات للوزراء لدخولهم من عبر رفح فوراً، وفق تعبيره.