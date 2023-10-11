المقاومة تواصل إطلاق رشقات صاورخية تجاه عسقلان وأسدود وتل أبيب وحيفا



وأعلنت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس، اليوم الأربعاء، في بيانات مقتضبة، قصف عسقلان وأسدود وتل أبيب وحيفا وبئر السبع، رداً على استهداف المدنين، ، وضمن عملية "طوفان الأقصى".



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، وارتكاب عشرات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها، وتدمير أحياء سكنية بالكامل، ومقرات حكومية، وبنى تحتية، وأبراج.



فيما تخوض المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، اشتباكات مسلحة، وعمليات قتل وأسر لجنود إسرائيليين، منذ صباح السبت الماضي، ضمن العملية التي أطلقتها، رداً اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى، والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والضفة، وعلى الأسرى في السجون.









رام الله - دنيا الوطنتواصل المقاومة الفلسطينية، بغزة إطلاق رشقات صاروخية تجاه عسقلان أسدود وتل أبيب وحيفا، رداً على ارتكاب الاحتلال عشرات المجازر في القطاع.