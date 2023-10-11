مباشر | تغطية صحفية: 950 شهيداً و5000 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

شؤون فلسطينية

1100 شهيد وأكثر من خمسة آلاف مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

1100 شهيد وأكثر من خمسة آلاف مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة،  مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100 شهيد، والإصابات إلى 5339  بجراح مختلفة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الخامس على التوالي.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف أنحاء واسعة من قطاع غزة، منازل وأبراج ومنشآت تجارية، ومقرات حكومية، وجامعات، وبنى تحتية، وترتكب عشرات المجازر بحق العائلات الآمنة في بيوتها.

بدوره، أكد الدفاع المدني بغزة، أنه لا يزال هناك الكثير من المواطنين الأحياء تحت أنقاض المساكن والمنشآت المدمرة جراء قصف الاحتلال بالقطاع، والطواقم المختصة غير قادرة على الوصول إليهم نظراً للعجز الكبير لديها، ما يهدد بارتفاع كبير في أعداد الشهداء.

وقال الدفاع المدني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "عدد المهام التي نفذتها طواقمه في مختلف محافظات قطاع غزة منذ بدء العدوان حتى اللحظة، بلغ أكثر من (570) مهمة ما بين الإسعاف والإطفاء والإنقاذ وانتشال الشهداء بين الأنقاض.

وشدد على تعمد الاحتلال تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني في أكثر من منطقة بقطاع غزة ما أدى لاستشهاد عدد من عناصرنا وتسبب بإعاقة عملها في إغاثة أبناء شعبنا.

وحذر من استمرار تعمد الاحتلال الإسرائيلي المُبيّت لاستهداف طواقم الدفاع المدني ومقدمي الخدمات الإسعافية، ونؤكد أن ذلك ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

وأكد الدفاع المدني أن طواقمه ستواصل القيام بواجبها الإنساني والوطني تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة حتى آخر رمق فيها، وبرغم الحجم الهائل من التحديات، ولن تتراجع عن ذلك مهما تكن الظروف.

وبين أن كثافة الغارات العنيفة والمتزامنة من الطيران، وتدمير البيوت والأبراج السكنية والمنشآت المدنية والأحياء السكنية، بات يفوق طاقة وقدرة طواقمنا وإمكاناتها البشرية ومقدراتها المتهالكة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق، ومنع الاحتلال إدخال المعدات التي تستخدم في أداء المهام الإنسانية لطواقمنا.

وطالب الجهاز المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل والفوري، والضغط على الاحتلال لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

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