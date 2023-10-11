انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل

انقطع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، بشكل كامل عن عموم قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الخامس على التوالي.



وكان جلال إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة بغزة، قال في وقت سابق، إن محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل الساعة الثانية ظهر اليوم، بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها.



فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، أن عدوان الاحتلال قتل قرابة 1000 مواطن، وإصابة ما يقارب 5000 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه تم تدمير وهدم أحياء سكنية كاملة شملت آلاف الوحدات السكنية، عبر قصفها بمئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



كما نزح أكثر من 250 ألف مواطن عن منازلهم بسبب القصف الشديد لمناطقهم، ولجوئهم لمراكز الإيواء ولدى الأقارب بحثا عن الحياة.



وأكد الإعلامي الحكومي بغزة، أنه تم قصف مباشر لـ13 سيارة إسعاف خلال مهامها الميدانية، ما أودى بحياة 6 من الكوادر الصحية وإصابة 18 آخرين.



كما قتل الاحتلال ثمانية صحفيين وأصاب أكثر من 20 آخرين، وألحق دمارا بعشرات المقار الإعلامية، ومنع دخول الصحفيين الأجانب لغزة.





رام الله - دنيا الوطن.