نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابينيت) حرب





يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي الخامس على التوالي، وارتكاب عشرات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها، وتدمير أحياء سكنية بالكامل، ومقرات حكومية، وبنى تحتية، وأبراج.





رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (المعسكر الوطني)، بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، عن تتشكيل حكومة طوارئ و(كابنيت) مقلص لإدارة الحرب التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.وأوضح الطرفان، في بيان مشترك، أن المجلس المصغر لإدارة الحرب (كابينيت الحرب) سيضم كل من نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وغانتس، كأعضاء.كما يشارك في (كابينيت الحرب) كل من عضو (المعسكر الوطني)، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبَين.وبحسب البيان، سينضم خمس أعضاء من (المعسكر الوطني) كوزراء دون حقيبة إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، أحدهم بصفة مراقب وذلك "طوال مدة الحرب".وأعضاء المعسكر الوطني الذين سيشاركون في الكابينيت السياسي والأمني هم غانتس، وآيزنكوت وغدعون ساعر، وزيران آخران (لم يحددا بعد)، وفق ما جاء على موقع (عرب 48).وأفاد البيان بأن سيتم "حجز" مكان في (كابينيت) الحرب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، "في حال انضمامه".وبحسب البيان، فإنه "لن يتم خلال فترة الحرب طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب. سيتم تمديد جميع التعيينات الرفيعة تلقائيًا خلال فترة الحرب".