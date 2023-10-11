مباشر | تغطية صحفية: 950 شهيداً و5000 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

دولي

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابينيت) حرب

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابينيت) حرب
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (المعسكر الوطني)، بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، عن تتشكيل حكومة طوارئ و(كابنيت) مقلص لإدارة الحرب التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح الطرفان، في بيان مشترك، أن المجلس المصغر لإدارة الحرب (كابينيت الحرب) سيضم كل من نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وغانتس، كأعضاء.

كما يشارك في (كابينيت الحرب) كل من عضو (المعسكر الوطني)، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبَين.

وبحسب البيان، سينضم خمس أعضاء من (المعسكر الوطني) كوزراء دون حقيبة إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، أحدهم بصفة مراقب وذلك "طوال مدة الحرب".

وأعضاء المعسكر الوطني الذين سيشاركون في الكابينيت السياسي والأمني هم غانتس، وآيزنكوت وغدعون ساعر، وزيران آخران (لم يحددا بعد)، وفق ما جاء على موقع (عرب 48).

وأفاد البيان بأن سيتم "حجز" مكان في (كابينيت) الحرب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، "في حال انضمامه".

وبحسب البيان، فإنه "لن يتم خلال فترة الحرب طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب. سيتم تمديد جميع التعيينات الرفيعة تلقائيًا خلال فترة الحرب".

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي الخامس على التوالي، وارتكاب عشرات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها، وتدمير أحياء سكنية بالكامل، ومقرات حكومية، وبنى تحتية، وأبراج.

أخبار ذات صلة

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابينيت) حرب

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابينيت) حرب

أردوغان: ما يجري في غزة &quot;إبادة جماعية&quot;

أردوغان: ما يجري في غزة "إبادة جماعية"

كيف علّق بوتين على إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات لإسرائيل؟

كيف علّق بوتين على إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات لإسرائيل؟

وزير الخارجية الأميركي: سأغادر إلى إسرائيل لمناقشة سبل مواصلة دعمهم في الحرب

وزير الخارجية الأميركي: سأغادر إلى إسرائيل لمناقشة سبل مواصلة دعمهم في الحرب

الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً

الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً

بايدن: 11 أمريكياً على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

بايدن: 11 أمريكياً على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

بايدن يؤكد لنتنياهو دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل

بايدن يؤكد لنتنياهو دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل

غالانت يُوعز بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان

غالانت يُوعز بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تُشكل لجنة متابعة إعلامية لإمداد البعثات الدبلوماسية بتطورات العدوان

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تُشكل لجنة متابعة إعلامية لإمداد البعثات الدبلوماسية بتطورات العدوان

1055 شهيداً و5184 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

1055 شهيداً و5184 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

الصحة بغزة: استنفاد جميع أسرة المستشفيات.. والأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد

الصحة بغزة: استنفاد جميع أسرة المستشفيات.. والأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد

حماس: المقاومة لا تستهدف الأطفال وعلى وسائل الإعلام الغربية أن تتحرى الدقة

حماس: المقاومة لا تستهدف الأطفال وعلى وسائل الإعلام الغربية أن تتحرى الدقة

الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق إنذار

الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق إنذار

وزيرة الصحة تُحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي القطاع سينتهي غداً

وزيرة الصحة تُحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي القطاع سينتهي غداً

الخارجية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا بالقطاع تتجلى يومياً بأبشع صورها

الخارجية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا بالقطاع تتجلى يومياً بأبشع صورها

جيش الاحتلال: استكملنا موجة ضربات ثالثة في بيت حانون

جيش الاحتلال: استكملنا موجة ضربات ثالثة في بيت حانون

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات التصعيد في قطاع غزة

أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات التصعيد في قطاع غزة

الإمارات تُعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار

الإمارات تُعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار

أول تصريح من السيسي تعقيباً على الأوضاع في القطاع

أول تصريح من السيسي تعقيباً على الأوضاع في القطاع

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل