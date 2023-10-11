"التربية": قتل أطفالنا وطلبتنا وكوادرنا وتدمير مدارسنا ومؤسساتنا جرائم تستوجب الردع والعقاب

رام الله - دنيا الوطننددت وزارة التربية والتعليم بالجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق التعليم في قطاع غزة جراء عدوانه المتواصل لليوم الخامس على التوالي.وأشارت "التربية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن قتل مئات الأطفال، وأغلبهم من طلبة المدارس، بالإضافة إلى الكوادر التدريسية، جرائم تستوجب الردع والعقاب والمحاسبة.وأوضحت الوزارة أن جيش الاحتلال دمّر وتسبب بالحاق الضرر في العديد من المدارس التابعة للوزارة ولوكالة الغوث الدولية (أونروا)، والمنشآت والمرافق التعليمية.وأكدت "التربية" أن استهداف قطاع التعليم في غزة يشكل مخالفة وخرقاً واضحاً لمنظومة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني.وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والدولية والمدافعة عن الحق في التعليم، والشركاء الدوليين، باتخاذ موقف حاسم وجدي تجاه ما يتعرض له التعليم في قطاع غزة، والجرائم المتواصلة بحق الأطفال وفق ما توثقه وسائل الإعلام من مشاهد تقشعر لها الأبدان وتكشف عن الوجه القبيح للاحتلال واستهدافه للمدنيين العزل والأبرياء والأطفال وطلبة المدارس.وفي هذا السياق، فإن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل فضح هذه الانتهاكات، وتوظيف القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية؛ لوضع حد لهذه الانتهاكات ولجمها.