استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب، وأصيب آخر بجروح، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبهما، على حاجز الأنفاق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، أطلقوا الرصاص على مركبة أحد المواطنين، ما أدى الى استشهاد شاب وإصابة آخر لم تعرف هويتهما بعد.وكانت وزارة الصحة، أعنلت اليوم، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1079 شهيدا، و5314 جريحا.وأوضحت أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 24 شهيدا، و130 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.