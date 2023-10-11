مباشر | تغطية صحفية: 950 شهيداً و5000 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

شؤون فلسطينية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 استشهد شاب، وأصيب آخر بجروح، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبهما، على حاجز الأنفاق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، أطلقوا الرصاص على مركبة أحد المواطنين، ما أدى الى استشهاد شاب وإصابة آخر لم تعرف هويتهما بعد.

وكانت وزارة الصحة، أعنلت اليوم، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1079 شهيدا، و5314 جريحا.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 24 شهيدا، و130 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

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