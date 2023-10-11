أردوغان: ما يجري في غزة "إبادة جماعية"





وقال في تصريحات له اليوم، إن ما يجري في غزة "ليس حربا بل جريمة إبادة جماعية"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.



وقال أردوغان إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تنسى أنها إذا تصرفت كتنظيم وليس كدولة، فسوف يكون التعامل معها أيضا على ذلك الأساس".



وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والغرب يصبون الزيت على النار"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وكان أردوغان حذر يوم الثلاثاء إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين في قطاع غزة، في إطار حربها ضد حركة حماس.



وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي، أن "ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".



رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر".