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شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يُعلق على تصريحات السيسي بشأن الأحداث في القطاع

قيادي بحماس يُعلق على تصريحات السيسي بشأن الأحداث في القطاع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
علق قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث في القطاع.

وتساءل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق في تغريدة عبر منصة (إكس): "ماذا تعني كلمات الرئيس السيسي؟".

وأضاف أبو مرزوق: أن مصر موقفها مع الشعب الفلسطيني وهي ستزود قطاع غزة بالمحروقات على الرغم من التحذير الإسرائيلي غير القانوني".

وتابع: بأن "مصر ستقدم المساعدات الانسانية وستسمح للمساعدات الخارجيه حسب القانون الدولي الانساني بالمرور".

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، يوم الثلاثاء، إن "أمن مصر القومي مسئوليتي الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف".

وأضاف في كلمة له خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أن "مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وقال السيسي: مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
 
وأشار إلى أن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأوضح السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الإسرائيلي.

وأعرب الرئيس المصري عن أمل مصر في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، "ولن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى".

وتابع: "نتواصل مع جميع القوى الدولية الفاعلة وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".


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