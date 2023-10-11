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شؤون فلسطينية

غزة: وزارة الصحة تُصدر عدة قرارات في ضوء أزمة الكهرباء

غزة: وزارة الصحة تُصدر عدة قرارات في ضوء أزمة الكهرباء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، بدء العمل باجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة، وذلك في ضوء أزمة الكهرباء.

كما أصدرت قراراً بتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدود لاستمرار الخدمات الطارئة والحساسة المنقذة للجرحى والمرضى بالحد الممكن مع اشتداد العدوان الاسرائيلي وقطع الكهرباء وعدم توفر الوقود للمستشفيات.

وكانت الوزارة أكدت اليوم الأربعاء، بأنه تم استنفاد جميع أسرة المستشفيات، مشيرة إلى أن "الأدوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد".

وأضافت على لسان وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في تصريح صحفي، بأن "قرابة 60% من الإصابات وقعت بين النساء والأطفال في قطاع غزة".

وحذرت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من أن مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي قطاع غزة سينتهي غداً.

وقالت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مشافي قطاع غزة سينتهي غداً الخميس، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الكارثية في المشافي، خاصة بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن.

وكان رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، قال: إن ما تبقى في شركة كهرباء غزة 300 ألف لتر وقود تكفي من 10-12 ساعة فقط.

وأصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، فجر اليوم الأربعاء، تنويهاً هاماً حول توقف مفاجيء حدث في منظومة مركز الاستعلامات الخاص بالشركة عبر الرقم 133.

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