حزب الله يستهدف قوات الاحتلال بصواريخ موجهة في موقع "جبانة الضهيرة"

أطلق حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء، عدة صواريخ موجهة باتجاه موقع "جبانة الضهيرة" الحدودي.



وأكد الحزب في بيان له أبرزته قناة (الميادين)، بأنه رد بشكل حازم على الاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ "مجاهديه استهدفوا، صباح اليوم، موقع الجرداح الصهيوني".



وأشار البيان، إلى أنّ "الاستهداف تمّ بالصواريخ المُوجّهة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال".



وجدد الحزب تأكيده أنها "سيكون حاسماً بردّ على الاعتداءات الإسرائيلية ضد بلدنا وشعبنا خاصة عند سقوط شهداء".



وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، أفادت بأن جيش الاحتلال يهاجم أهدافاً داخل الأراضي اللبنانية رداً على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قوة عسكرية تابعة للجيش.









رام الله - دنيا الوطن