الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق إنذار

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن عدوان الاحتلال قتل قرابة 1000 مواطن، وإصابة ما يقارب 5000 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.وأشار في بيان له، إن الاحتلال ارتكب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق إنذار، ما أودى بحياة أكثر من 160 مواطن جلهم نساء وأطفال.وأضاف أنه تم تدمير وهدم أحياء سكنية كاملة شملت آلاف الوحدات السكنية، عبر قصفها بمئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار.كما نزح أكثر من 250 ألف مواطن عن منازلهم بسبب القصف الشديد لمناطقهم، ولجوئهم لمراكز الإيواء ولدى الأقارب بحثا عن الحياة.وأكد الإعلامي الحكومي بغزة، أنه تم قصف مباشر لـ13 سيارة إسعاف خلال مهامها الميدانية، ما أودى بحياة 6 من الكوادر الصحية وإصابة 18 آخرين.كما قتل الاحتلال ثمانية صحفيين وأصاب أكثر من 20 آخرين، وألحق دمارا بعشرات المقار الإعلامية، ومنع دخول الصحفيين الأجانب لغزة.