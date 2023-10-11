سلطة الطاقة بغزة: محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل اليوم

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة الطاقة بغزة جلال إسماعيل، محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل اليوم الساعة الثانية ظهرا بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن عدوان الاحتلال قتل قرابة 1000 مواطن، وإصابة ما يقارب 5000 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.وأضاف أنه تم تدمير وهدم أحياء سكنية كاملة شملت آلاف الوحدات السكنية، عبر قصفها بمئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار.كما نزح أكثر من 250 ألف مواطن عن منازلهم بسبب القصف الشديد لمناطقهم، ولجوئهم لمراكز الإيواء ولدى الأقارب بحثا عن الحياة.وأكد الإعلامي الحكومي بغزة، أنه تم قصف مباشر لـ13 سيارة إسعاف خلال مهامها الميدانية، ما أودى بحياة 6 من الكوادر الصحية وإصابة 18 آخرين.كما قتل الاحتلال ثمانية صحفيين وأصاب أكثر من 20 آخرين، وألحق دمارا بعشرات المقار الإعلامية، ومنع دخول الصحفيين الأجانب لغزة.