مباشر | تغطية صحفية: 950 شهيداً و5000 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تُحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي القطاع سينتهي غداً

وزيرة الصحة تُحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي القطاع سينتهي غداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من أن مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي قطاع غزة سينتهي غداً.

وقالت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مشافي قطاع غزة سينتهي غداً الخميس، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الكارثية في المشافي، خاصة بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن.

وكان رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، قال: إن ما تبقى في شركة كهرباء غزة 300 ألف لتر وقود تكفي من 10-12 ساعة فقط.

وأصدرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، فجر اليوم الأربعاء، تنويهاً هاماً حول توقف مفاجيء حدث في منظومة مركز الاستعلامات الخاص بالشركة عبر الرقم 133.

ولفتت الشركة إلى أنه "يتعذر استقبال المكالمات واستقبال الاشارت، علما بأنه جار العمل حاليا على فحص سبب التوقف لاستعادة النظام في أسرع وقت ممكن".


أخبار ذات صلة

الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق إنذار

الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها دون سابق إنذار

سلطة الطاقة بغزة: محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل اليوم

سلطة الطاقة بغزة: محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل بشكل كامل اليوم

وزيرة الصحة تُحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي القطاع سينتهي غداً

وزيرة الصحة تُحذر: مخزون الوقود لتشغيل المولدات بمشافي القطاع سينتهي غداً

الخارجية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا بالقطاع تتجلى يومياً بأبشع صورها

الخارجية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا بالقطاع تتجلى يومياً بأبشع صورها

جيش الاحتلال: استكملنا موجة ضربات ثالثة في بيت حانون

جيش الاحتلال: استكملنا موجة ضربات ثالثة في بيت حانون

غزة: دعوة للمواطنين بشأن صور المقاومين الذين اشتبكوا في معركة طوفان الأقصى

غزة: دعوة للمواطنين بشأن صور المقاومين الذين اشتبكوا في معركة طوفان الأقصى

شبكة أميركية: واشنطن تعمل على إجلاء مواطنيها من غزة عبر مصر

شبكة أميركية: واشنطن تعمل على إجلاء مواطنيها من غزة عبر مصر

الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف

الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الداخلية توضح بخصوص إخلاء المنازل والمناطق بغزة

الجبهة الداخلية توضح بخصوص إخلاء المنازل والمناطق بغزة

شهداء وجرحى عقب قصف الاحتلال منزل لعائلة رمضان في البريج

شهداء وجرحى عقب قصف الاحتلال منزل لعائلة رمضان في البريج

إذاعة الأقصى: استهداف منزل والد محمد الضيف واستشهاد أفراد من عائلته

إذاعة الأقصى: استهداف منزل والد محمد الضيف واستشهاد أفراد من عائلته

تنويه هام صادر عن شركة توزيع الكهرباء بغزة

تنويه هام صادر عن شركة توزيع الكهرباء بغزة

شهداء ومصابين بقصف منزل لعائلة النقيب بالنصيرات

شهداء ومصابين بقصف منزل لعائلة النقيب بالنصيرات

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الصحفيين بغزة

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الصحفيين بغزة

اصابات جراء قصف منزل في حي الصبرة بغزة

اصابات جراء قصف منزل في حي الصبرة بغزة

شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس

شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات التصعيد في قطاع غزة

أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات التصعيد في قطاع غزة

الإمارات تُعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار

الإمارات تُعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار

أول تصريح من السيسي تعقيباً على الأوضاع في القطاع

أول تصريح من السيسي تعقيباً على الأوضاع في القطاع

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل