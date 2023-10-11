مباشر | تغطية صحفية: 950 شهيداً و5000 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

شؤون فلسطينية

الخارجية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا بالقطاع تتجلى يومياً بأبشع صورها

الخارجية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا بالقطاع تتجلى يومياً بأبشع صورها
جانب من قصف الاحتلال لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال ضد اهلنا وشعبنا في قطاع غزة، والتي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، وتطال كل شي في قطاع غزة وادت حتى اللحظة إلى استشهاد 974 مواطناً وأكثر من 5000 جريحاً وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وارقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما بشكل جزئي أو كلي.

وترى الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود وغيرها.

كما تدين الوزارة بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وارضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

وتؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقاً لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة ومنطق السلام بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وللاسف بغطاء من اطراف الدولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الاعلام من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أطراف دولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.

وقالت "الخارجية" إن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف اسرائيلي رسمي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها لدولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

وتجدد الوزارة مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الحرب المجنونة فوراً وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل، كما تطالب الوزارة مجدداً بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الراحل تحت الاحتلال.

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