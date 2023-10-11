الخارجية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا بالقطاع تتجلى يومياً بأبشع صورها

كما تدين الوزارة بشدة جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وارضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.





وقالت "الخارجية" إن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف اسرائيلي رسمي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها لدولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي.



وتجدد الوزارة مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الحرب المجنونة فوراً وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل، كما تطالب الوزارة مجدداً بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الراحل تحت الاحتلال.



وتؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقاً لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة ومنطق السلام بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وللاسف بغطاء من اطراف الدولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الاعلام من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أطراف دولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية، بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.