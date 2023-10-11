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دولي

وزير الخارجية الأميركي: سأغادر إلى إسرائيل لمناقشة سبل مواصلة دعمهم في الحرب

وزير الخارجية الأميركي: سأغادر إلى إسرائيل لمناقشة سبل مواصلة دعمهم في الحرب
بلينكن ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه سيغادر إلى إسرائيل غداً، لمناقشة سبل مواصلة دعمهم في الحرب.

وقال عبر حسابه على منصة (إكس): "غداً، سأغادر إلى إسرائيل للتحاور مباشرة مع شركائنا الإسرائيليين بشأن الوضع على الأرض ومناقشة السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة دعمهم في الحرب ضد هذه الهجمات الإرهابية. إن دعمنا لإسرائيل لا يزال ثابتا".

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنني "قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً". لافتاً إلى أنه سيوفّر الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية اللازمة لهم.

وتابع بايدن خلال كلمة له أن "هناك مواطنون أمريكيون من ضمن أسرى حماس ووجهت فريقي للتنسيق مع إسرائيل للإفراج عنهم".

وأشار إلى أنه وجّه "بتحرّك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لكي تدعم وجودنا البحري في المنطقة".

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