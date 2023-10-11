الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف





وكانت وزارة الصحة، أعلنت فجر اليوم استهداف سيارة إسعاف أثناء إخلاء المصابين بجوار أبراج الكرامة، شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اثنين من المسعفين بجراح مختلفة.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف واضعاف قدراتها.وأشارت على لسان الناطق باسمها، أشرف القدرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على اداء واجبها تجاه شعبهاوطالبت الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف.