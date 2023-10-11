950 شهيداً و5000 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم، استشهاد 950 مواطناً وإصابة 5000 آخرين بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي.



ويتواصل العدوان على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، حيث تستمر الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.



وتقول وزارة الصحة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف واضعاف قدراتها، مشيراً إلى ان الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على اداء واجبها تجاه شعبها



وطالبت الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف.



رام الله - دنيا الوطن