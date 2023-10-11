مباشر | تغطية صحفية: آخر التطورات في قطاع غزة وجنوب لبنان

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الصحفيين بغزة

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين استهداف الصحفيين بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نددت نقابة الصحفيين اليمنيين باستهداف الصحفيين الفلسطينين في قطاع غزة وكل فلسطين من  قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم للأحداث في قطاع غزة والذي يتعرض للقصف العشوائي  منذ  أيام .

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تشارك الزملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحزن الشديد لاستشهاد ستة صحفيين منذ بداية القصف  والمصير المجهول لصحفيين اثنين جراء القصف  وإصابة عدد من الصحفيين والمصورين.

وطالبت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة  قصف الأعيان  المدنية الآهلة بالسكان وأن  تقوم بدور فعال وضاغط من أجل فرض تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يحرم جرائم الحرب  التي تقوم بها إسرائيل،  والتحرك العاجل من أجل إيقاف ومنع استهداف الصحفيين وحمايتهم  في قطاع غزة والعمل من أجل إيقاف هذا الاستهداف الوحشي بالغ العنف والخطورة .

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