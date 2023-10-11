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شؤون فلسطينية

شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس

شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس
من مكان الحدث
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شابين استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وهما: عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

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