الدفاع المدني بغزة: أعداد كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة بالقطاع

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة ، مساء الثلاثاء، بأن أعدادًا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية.





وقال في تصريح له إن "طواقم الدفاع المدني عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض". لافتاً إلى أن ذلك "ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير".

رام الله - دنيا الوطن