أمير قطر يبحث مع الرئيس المصري تطورات التصعيد في قطاع غزة



وتم خلال المحادثة التأكيد على ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استناداً إلى حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.







رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، يوم الثلاثاء، بحثا فيه آخر مستجدات التصعيد في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.وبحسب ما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر موقع (فيسبوك)، فإن الطرفين استعرضا "الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية".