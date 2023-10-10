الداخلية بغزة: أعداد من الشهداء والجرحى بحي الكرامة وسيارات الإسعاف غير قادرة على الوصول

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، بوجود أعداد من الشهداء والجرحى جرّاء قصف الاحتلال المكثف على حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.وقالت الداخلية في بيان لها إن "طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة مع عدم قدرة بسيل من الغارات المتواصلة، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق المؤدي".