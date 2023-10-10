شهيدان برصاص الاحتلال شمال جنين

رام الله - دنيا الوطناستشهد شابان وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عند حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشابين محمود سباعنة (21 عاماً، وأحمد سباعنة (25 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين، وإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال الحي على حاجز الجلمة.فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.وأعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد وإصابتين بحالة حرجة وإصابة بحالة متوسطة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب آخر متأثراً بإصابته الحرجة.