مشعل: نتنياهو يطبّق سياسة الأرض المحروقة لأنه أخذ ضوءاً أخضر أمريكياً وصمتاً عربياً



وتابع مشعل خلال كلمة له، مساء الثلاثاء، "غزة تستغيث بكم لنجدتها إغاثياً ومالياً، وكل من يستطيع منكم أن يجاهد بالمال كما يجاهدون بأنفسهم."



وأضاف "نحن أمام الحقيقة، وأقول بكل وضوح، هذه لحظة أن تنخرط الأمة في المعركة وأن نقاتل معا".



وتساءل مشعل "أين العلماء الذين يخرجون فتوى بوجوب القتال على أرض فلسطين، ماذا تنتظرون؟ أن يهدم الأقصى؟



واستطرد قائلاً "أخاطب دول الطوق أولا رسميا وشعبيا، واجبكم أكبر لأنكم الأقرب لفلسطين، وأخاطب في الأردن عشائرهم الكريمة، ومخيماتها، الأردن الذي يريد سموتريتش أن يلغيه، هذه لحظة الحقيقة، الحدود قريبة، والكل يعرف مسؤوليته".



وختم "أدعوكم في هذه اللحظة للنفير للجهاد، وحينما يرى العالم أن الأمة انتصرت للأقصى، وقوافل المجاهدين بدأت تذهب لتريق دمها من أجل فلسطين، سيتغير المشهد".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حركة (حماس) في الخارج خالد مشعل، إن "نتنياهو يطبق سياسة الأرض المحروقة لأنه أخذ ضوءا أخضر أمريكيا وصمتا عربيا".