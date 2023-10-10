الأوقاف بغزة تُصدر توجيهاً بشأن الدفن الجماعي في المقابر وقت الحرب





وقالت الأوقاف في تصريح مقتضب: "ينبغي المسارعة في دفن المتوفين، وخاصة في الحروب والكوارث، وإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبرٍ واحدٍ فلا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحدٍ في قبرٍٍ واحدٍ، ويقدم إلى القبلة أكثرهم قرآناً لأنه الأفضل".





وأضافت: "وعليه فإن الأنسب في واقع قطاع غزة دفن الشهداء وخاصة الأقارب منهم في قبرٍ واحدٍ؛ لكثرة أعداد الشهداء، وقلة القبور المخصصة للدفن في ظل الحروب والطوارئ".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزراة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن الدفن الجماعي في المقابر وقت الحرب، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.