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دولي

الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً

الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إنني "قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً". لافتاً إلى أنه سيوفّر الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية اللازمة لهم.

وتابع بايدن خلال كلمة له أن "هناك مواطنون أمريكيون من ضمن أسرى حماس ووجهت فريقي للتنسيق مع إسرائيل للإفراج عنهم".

وأشار إلى أنه وجّه "بتحرّك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لكي تدعم وجودنا البحري في المنطقة".

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