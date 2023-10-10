الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً





وتابع بايدن خلال كلمة له أن "هناك مواطنون أمريكيون من ضمن أسرى حماس ووجهت فريقي للتنسيق مع إسرائيل للإفراج عنهم".



وأشار إلى أنه وجّه "بتحرّك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" لكي تدعم وجودنا البحري في المنطقة".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إنني "قلت لنتنياهو إن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسماً". لافتاً إلى أنه سيوفّر الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية اللازمة لهم.