القسام تتبنى قصف مستوطنات الجليل الغربي من جنوب لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة(حماس)، مساء الثلاثاء، تنفيذها قصفاً صاروخياً مركزاً من جنوب لبنان على مستوطنات الجليل الغربي.ويأتي ذلك، في إطار معركة (طوفان الأقصى) التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السبت المنصرم، استطاعت خلالها اقتحام الحدود، والسيطرة على مواقع لجيش الاحتلال ومستوطنات في غلاف غزة وذلك رداً على الانتهاكات المتواصلة على المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين هناك.وفي سياق متصل، أعلن الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه إلى 1000 قتيل وأكثر من 2900 جريح بينهم 26 في حالة حرجة منذ السبت