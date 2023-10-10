الحوثي: إذا تدخلت أمريكا عسكرياً بغزة فنحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيّرات



وأكد الحوثي أن اليمن في تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة لفعل كل ما نستطيع، منوهاً بقوله "إن التنسيق فيه مستويات معينة للأحداث وخطوط حمر من ضمنها إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية".



وأفاد بأن "هناك خطوط حمر في الوضع المتعلق بغزة، ونحن على تنسيق مع إخوتنا في محور الجهاد وحاضرون للتدخل بكل ما نستطيع".









رام الله - دنيا الوطنقال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة (أنصار الله) في اليمن ، إننا "تنسيقٍ مع محور المقاومة وإذا تدخل الأميركي بشكلٍ عسكري مباشر فمستعدون للمشاركة حتى في القصف الصاروخي والمسيرات".وأضاف الحوثي في مستهل كلمته، اليوم الثلاثاء بشأن آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، أن عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة بغزة، نصر تاريخي عظيم لا سابقة له في المسيرة الجهادية من شعب فلسطين المظلوم.وتابع الحوثي أن "عملية طوفان الأقصى عملية عظيمة ومهمة أتت في إطار الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الظالم والمحتل".وأكد على أنه لا لوم على الشعب الفلسطيني لأنه يمتلك الشرعية الإلهية في مواجهة الاحتلال، معتبراً أن الحجة واللوم يوجه ضد إسرائيل وضد من يتبنونه ويقدمون له كل أشكال الدعم وفي المقدمة الأمريكي.وشدد عبد الملك على أن الواجب الديني والوطني والأخلاقي للأمة الإسلامية والعرب مساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم سياسياً وإعلامياً ومادياً وعسكرياً.وأكد أنه "لا يجوز ولا يليق بهذه الأمة أن تتفرج على الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ثم تتقدم الدول الغربية لمساندة العدو الظالم والمدنس للمقدسات".وتابع: "كنا نتمنى أننا بجوار فلسطين ولو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المقاتلين للدفاع عن فلسطين لكن أمامنا المنطقة الجغرافية وبعض الدول"، لافتا إلى أنه "مهما كانت العوائق لن نتردد في فعل كل ما نستطيع وكل ما بأيدينا".