مباشر | تغطية صحفية: قصف صاروحي هائل من غزة تجاه عسقلان

شؤون فلسطينية

الحوثي: إذا تدخلت أمريكا عسكرياً بغزة فنحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيّرات

الحوثي: إذا تدخلت أمريكا عسكرياً بغزة فنحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيّرات
عبد الملك الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة (أنصار الله) في اليمن ، إننا  "تنسيقٍ مع محور المقاومة وإذا تدخل الأميركي بشكلٍ عسكري مباشر فمستعدون للمشاركة حتى في القصف الصاروخي والمسيرات".

وأضاف الحوثي في مستهل كلمته، اليوم الثلاثاء بشأن آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، أن عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة بغزة، نصر تاريخي عظيم لا سابقة له في المسيرة الجهادية من شعب فلسطين المظلوم.

وتابع الحوثي أن "عملية طوفان الأقصى عملية عظيمة ومهمة أتت في إطار الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الظالم والمحتل".

وأكد على أنه لا لوم على الشعب الفلسطيني لأنه يمتلك الشرعية الإلهية في مواجهة الاحتلال، معتبراً أن الحجة واللوم يوجه ضد إسرائيل وضد من يتبنونه ويقدمون له كل أشكال الدعم وفي المقدمة الأمريكي.

وشدد عبد الملك على أن الواجب الديني والوطني والأخلاقي للأمة الإسلامية والعرب مساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم سياسياً وإعلامياً ومادياً وعسكرياً.

وأكد أنه "لا يجوز ولا يليق بهذه الأمة أن تتفرج على الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ثم تتقدم الدول الغربية لمساندة العدو الظالم والمدنس للمقدسات".

وتابع: "كنا نتمنى أننا بجوار فلسطين ولو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المقاتلين للدفاع عن فلسطين لكن أمامنا المنطقة الجغرافية وبعض الدول"، لافتا إلى أنه "مهما كانت العوائق لن نتردد في فعل كل ما نستطيع وكل ما بأيدينا".

وأكد الحوثي أن اليمن في تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة لفعل كل ما نستطيع، منوهاً بقوله "إن التنسيق فيه مستويات معينة للأحداث وخطوط حمر من ضمنها إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية".

وأفاد بأن "هناك خطوط حمر في الوضع المتعلق بغزة، ونحن على تنسيق مع إخوتنا في محور الجهاد وحاضرون للتدخل بكل ما نستطيع".



أخبار ذات صلة

الدفاع المدني بغزة يدعو أصحاب المعدات الثقيلة لتوفيرها في عمليات الإنقاذ

الدفاع المدني بغزة يدعو أصحاب المعدات الثقيلة لتوفيرها في عمليات الإنقاذ

الحوثي: إذا تدخلت أمريكا عسكرياً بغزة فنحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيّرات

الحوثي: إذا تدخلت أمريكا عسكرياً بغزة فنحن مستعدون للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيّرات

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 15 صاروخاً من الأراضي اللبنانية

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 15 صاروخاً من الأراضي اللبنانية

حماس: شعبنا بغزة صامد على أرضه ولن يبرحها لمصر أو أية دولة أخرى

حماس: شعبنا بغزة صامد على أرضه ولن يبرحها لمصر أو أية دولة أخرى

كهرباء غزة تحذّر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار فترات طويلة

كهرباء غزة تحذّر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار فترات طويلة

المقاومة تطلق رشقات صاروخية هائلة تجاه مدينة عسقلان

المقاومة تطلق رشقات صاروخية هائلة تجاه مدينة عسقلان

بالتنسيق مع مصر.. العاهل الأردني يُوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للقطاع

بالتنسيق مع مصر.. العاهل الأردني يُوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للقطاع

استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في غزة

استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ على إشكول

مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ على إشكول

استشهاد شاب متأثراً بجروح أصيب بها في مواجهات شمال الخليل

استشهاد شاب متأثراً بجروح أصيب بها في مواجهات شمال الخليل

بالفيديو: الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور المحرّمة دولياً في قصف قطاع غزة

بالفيديو: الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور المحرّمة دولياً في قصف قطاع غزة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر جريمة استهداف الصحفيين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر جريمة استهداف الصحفيين

كتائب القسام: نُمهل سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة

كتائب القسام: نُمهل سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة

النونو ينفي وجود أية حسابات شخصية أو رسمية لرئيس الحركة إسماعيل هنية

النونو ينفي وجود أية حسابات شخصية أو رسمية لرئيس الحركة إسماعيل هنية

بلدية غزة تُحذر من حالة عطش بسبب توقف وتضرر بعض مصادر المياه

بلدية غزة تُحذر من حالة عطش بسبب توقف وتضرر بعض مصادر المياه

جمعية الهلال الأحمر: نُحذر من الأزمة الإنسانية في القطاع

جمعية الهلال الأحمر: نُحذر من الأزمة الإنسانية في القطاع

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

السيسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

السيسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا

الاحتلال يقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال يقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية